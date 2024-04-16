В Брянске пылала подстанция: обесточены военные объекты РФ (видео)

В ГУР отметили, что обесточенные объекты россияне использовали в геноцидной войне против Украины.

В российском Брянске в ночь на 16 апреля горела электрическая подстанция, в результате чего было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины и добавили соответствующее видео.

По данным разведки, в результате уничтожения в Брянске трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ГУР отметили, что указанные объекты россияне использовали в геноцидной войне против Украины.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – пообещали в разведке.

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Напомним, по данным источников ТСН.ua, в Брянской области СБУ уничтожила российскую радиолокационную станцию дальнего действия "Небо-У", контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины.

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