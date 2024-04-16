У Monobank произошел технический сбой: что известно

Причины сбоя неизвестны.
Во вторник, 16 апреля, у Monobank произошел технический сбой. В частности, не удается осуществить вход в приложение.
Об этом сообщают пользователи в Сети.
Отмечается, что некоторые из пользователей не могут войти в приложение. Некоторым вход удается совершить, но провести операции невозможно.
Сооснователь банка Олег Гороховский сбой не прокомментировал. Причины неполадок неизвестны.
Как сообщалось ранее, " ПриватБанк" временно приостанавливал все платежи. На паузу были поставлены онлайн-платежи, а также приостановлена работа банкоматов и терминалов.