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У Monobank произошел технический сбой: что известно

У Monobank произошел технический сбой: что известно

Фото: ТСН.ua

Причины сбоя неизвестны.

Во вторник, 16 апреля, у Monobank произошел технический сбой. В частности, не удается осуществить вход в приложение.

Об этом сообщают пользователи в Сети.

Отмечается, что некоторые из пользователей не могут войти в приложение. Некоторым вход удается совершить, но провести операции невозможно.

В работе Monobank произошел сбой. Фото: ТСН.ua. / ©
В работе Monobank произошел сбой. Фото: ТСН.ua.

Сооснователь банка Олег Гороховский сбой не прокомментировал. Причины неполадок неизвестны.

Как сообщалось ранее, " ПриватБанк" временно приостанавливал все платежи. На паузу были поставлены онлайн-платежи, а также приостановлена работа банкоматов и терминалов.

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