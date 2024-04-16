Курс валют на 16 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро стремительно пошли вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 апреля. Стоимость доллара на 15 коп. больше курса предыдущего дня. Евро прибавил в цене 19 коп., а польский злотый - 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,57 грн (+17 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,16 грн (-34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,15 – 39,75 грн

"ПУМБ" – 39,40 – 39,90 грн

"УкрСиббанк" — 39,20 — 39,80 грн

"Укрэксимбанк" – 39,25 – 39,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 – 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн

"УкрСиббанк" — 41,70 — 42,70 грн

"Укрэксимбанк" – 42,10 – 42,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 – 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,75 грн

Как сообщалось, прошедшая неделя на финансовом рынке оказалась неспокойной — в Украине доллар стремительно пошел вверх. Курс наличного доллара после непродолжительной стабильности быстро пошел вверх, приближаясь к 40 грн за доллар.

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