Курс валют на 15 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 15 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 23 копейки и составляет 39,39 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,16 (+23 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,96 (-05 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,85 (-1коп.)
Ранее речь шла о том, что курс доллара в Украине упорно идет вверх и, даже когда снижается, все равно остается выше, чем был раньше. Убит еще один невеселый рекорд – официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.
Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее – евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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