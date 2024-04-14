Україна без допомоги США: економіст про те, яким буде курс гривні

Фурса додав, що як для країни, яка веде війну з ядерною державою, "наша ситуація виглядає як економічне диво".

Станом на сьогодні сьогодні ситуація на валютному ринку абсолютно під контролем Нацбанку.

Про це заявив фінансовий експерт Сергій Фурса в інтерв'ю "Фактам".

Банкір припускає, що поступово Нацбанк виведе курс гривні десь в діапазон 40−41 за долар.

"Буде помірна девальвація. В принципі сьогодні ситуація на валютному ринку абсолютно під контролем Нацбанку. Резерви НБУ зараз на рекордному рівні за всю історію України. Тому якихось значних коливань курсу не очікую", – сказав експерт.

Фурса додав, що як для країни, яка веде війну з ядерною державою, "наша ситуація виглядає як економічне диво".

"Це диво на 100% забезпечено підтримкою наших західних партнерів. Завдяки їй ми зберегли макрофінансову стабільність. І це дозволяє нам вже другий рік поспіль мати зростання економіки й насправді дуже помірну інфляцію. Останні дані по інфляції у нас 3,2%. Це навіть менше, ніж в Сполучених Штатах. Це суперунікальна історія", – підсумував аналітик.

Раніше експертка розповіла, що буде з економікою в Україні 2024 року.

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