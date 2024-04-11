Аліменти на дитину: скільки доведеться платити 2024 року

Цього року мінімальний розмір аліментів для дітей віком до 6 років становить майже 1300 грн.

В Україні 2024 року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерство юстиції України.

Як пояснили у відомстві, наразі мінімальний гарантований розмір аліментів є таким:

для дітей до 6 років — 1 281,5 гривні

для дітей від 6 до 18 років — 1 598 гривні

Водночас максимальна сума аліментів не може бути вищою за десять прожиткових мінімумів. Так, для дітей до 6 років — це 25 630 гривень. Для дітей від 6 до 18 років — 31 960 гривень.

Як розраховується виплата аліментів

Для цього застосовується така схема:

на одну дитину — 1/4 від доходу

на двох — 1/3 від доходу

на трьох і більше — 1/2 від доходу

Якщо платник аліментів з достатнім рівнем доходу, тоді суд встановить мінімальний рекомендований рівень аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини, враховуючи її вік. Але батьки можуть домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови та суму в договорі, а документ засвідчить нотаріус.

Чи можна не сплачувати аліменти під час воєнного стану?

Воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені.

Водночас, на період дії воєнного стану діють такі послаблення:

стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника – тимчасово не підлягають примусовому стягненню (виняток – боржники, які є громадянами Росії)

строки виконавчого провадження перериваються та встановлюються від дня припинення або скасування воєнного стану

виконавчі провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані Росією, у період такої окупації не здійснюються

Проте у будь-якому разі залишається нарахування та стягнення пені за прострочення сплати аліментів. Таким чином, навіть за відсутності стягнень під час воєнного стану несплачені суми аліментів накопичуються як борг, разом із пенею, які потім доведеться сплатити.

Раніше стало відомо, що в Україні змінили правила декретної відпустки 2024 року.

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