Алименты на ребенка: сколько придется платить в 2024 году

В этом году минимальный размер алиментов для детей до 6 лет составляет почти 1300 грн.

В Украине в 2024 году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как пояснили в ведомстве, минимальный гарантированный размер алиментов является следующим:

для детей до 6 лет — 1 281,5 гривны

для детей от 6 до 18 лет — 1 598 гривны

В то же время максимальная сумма алиментов не может быть выше десяти прожиточных минимумов. Так, для детей до 6 лет – это 25 630 гривен. Для детей от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.

Как рассчитывается выплата алиментов

Для этого применяется следующая схема:

на одного ребенка — 1/4 от дохода

на двоих — 1/3 от дохода

на трех и более – 1/2 от дохода

Если плательщик алиментов с достаточным уровнем дохода, то суд установит минимальный рекомендуемый уровень алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка, учитывая его возраст. Но родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ удостоверит нотариус.

Можно ли не платить алименты во время военного положения?

Военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, с ним трудовые отношения временно приостановлены.

В то же время, на период действия военного положения действуют следующие послабления:

взыскание на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника – временно не подлежат принудительному взысканию (исключение – должники, являющиеся гражданами России)

сроки исполнительного производства прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения

исполнительные производства и принятие мер принудительного исполнения решений на территориях административно-территориальных единиц, временно оккупированных Россией, в период такой оккупации не осуществляются

Однако в любом случае остается начисление и взыскание пени за просрочку уплаты алиментов. Таким образом, даже при отсутствии взысканий во время военного положения неуплаченные суммы алиментов накапливаются как долг вместе с пеней, которые потом придется уплатить.

Ранее стало известно, что в Украине изменили правила декретного отпуска в 2024 году.

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