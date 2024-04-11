Алименты на ребенка: сколько придется платить в 2024 году

В этом году минимальный размер алиментов для детей до 6 лет составляет почти 1300 грн.
В Украине в 2024 году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Как пояснили в ведомстве, минимальный гарантированный размер алиментов является следующим:
- для детей до 6 лет — 1 281,5 гривны
- для детей от 6 до 18 лет — 1 598 гривны
В то же время максимальная сумма алиментов не может быть выше десяти прожиточных минимумов. Так, для детей до 6 лет – это 25 630 гривен. Для детей от 6 до 18 лет – 31 960 гривен.
Как рассчитывается выплата алиментов
Для этого применяется следующая схема:
- на одного ребенка — 1/4 от дохода
- на двоих — 1/3 от дохода
- на трех и более – 1/2 от дохода
Если плательщик алиментов с достаточным уровнем дохода, то суд установит минимальный рекомендуемый уровень алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка, учитывая его возраст. Но родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ удостоверит нотариус.
Можно ли не платить алименты во время военного положения?
Военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, с ним трудовые отношения временно приостановлены.
В то же время, на период действия военного положения действуют следующие послабления:
- взыскание на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника – временно не подлежат принудительному взысканию (исключение – должники, являющиеся гражданами России)
- сроки исполнительного производства прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения
- исполнительные производства и принятие мер принудительного исполнения решений на территориях административно-территориальных единиц, временно оккупированных Россией, в период такой оккупации не осуществляются
Однако в любом случае остается начисление и взыскание пени за просрочку уплаты алиментов. Таким образом, даже при отсутствии взысканий во время военного положения неуплаченные суммы алиментов накапливаются как долг вместе с пеней, которые потом придется уплатить.
Ранее стало известно, что в Украине изменили правила декретного отпуска в 2024 году.
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