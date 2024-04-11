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Курс валют на 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 11 апреля. / Фото: pixabay.com

Валюта немного выросла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 11 апреля. Стоимость доллара на 3 коп. больше курса предыдущего дня. Евро прибавил в цене 1 коп., а польский злотый – 0 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,02 грн (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,36 грн (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,95 грн (+0 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн
  • "ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,80 — 39,35 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 42,05 — 42,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,75 – 9,95 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,75 – 10,10 грн

Напомним,

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