Какому знаку Зодиака повезет 11 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 апреля?

День борьбы добра со злом, когда каждого из нас жизнь может поставить в обстоятельства, предполагающие выбор. Решать, чью сторону в результате предпочесть – свет или тьму, решать только самому человеку, но при этом стоит помнит о двух моментах: во-первых, за свой шаг обязательно – рано или поздно – придется отвечать, а во-вторых, зло часто маскируется, притворяясь добром, поэтому бдительность терять нельзя. Недовольство собой, которое часто сопутствует нам в эти лучные сутки, как правило, проходит вместе с ними, так что не стоит переживать – уже завтра от него не останется и следа.

Овен

Овны – наконец-то! – получат ответ на важный для них вопрос, причем им и делать для этого ничего не придется – все случится как будто бы само по себе. Вариантов озарения масса: велика вероятность получение совета как от кого-то из близких, так и от совершенно незнакомого человека. Подсказка может попасться в совершенно неожиданном виде – например, цитаты в рекламном ролике или словах, и, наконец, присниться во сне. Поэтому очень важно обращать внимание на то, что будет происходить в окружающем мире, не игнорируя ничего.

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