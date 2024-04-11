В Ивано-Франковской области произошли взрывы: детали

На Прикарпатье почти 4 часа звучали сирены.

В четверг, 11 апреля, в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Известно о работе сил ПВО в небе над областью.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники неба обезвредили несколько вражеских воздушных целей", — говорится в сообщении.

Глава ОВА не сообщила детали. Впрочем, отметила, что обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в Прикарпатье длилась почти четыре часа — с 03:04 до 06:49. Воздушные силы предупреждали ракеты в воздушном пространстве региона.

Как сообщалось, сегодня утром РФ мощно ударила ракетами и дронами по Львовской области. Были атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Читайте также: