Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі

В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі

Фото: Associated Press

На Прикарпатті майже 4 години лунали сирени.

У четвер, 11 квітня, в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Відомо про роботу сил ППО у небі над областю. 

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні. 

Очільниця ОВА не повідомила деталей. Втім, наголосила, що минулося без постраждалих.  

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала майже чотири години - від 03:04 до 06:49. Повітряні сили попереджали про ракети у повітряному просторі регіону.

Як повідомлялося, сьогодні зранку РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області. Було атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація