В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі

На Прикарпатті майже 4 години лунали сирени.
У четвер, 11 квітня, в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Відомо про роботу сил ППО у небі над областю.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Очільниця ОВА не повідомила деталей. Втім, наголосила, що минулося без постраждалих.
Повітряна тривога на Прикарпатті тривала майже чотири години - від 03:04 до 06:49. Повітряні сили попереджали про ракети у повітряному просторі регіону.
Як повідомлялося, сьогодні зранку РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області. Було атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.