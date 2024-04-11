В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі

На Прикарпатті майже 4 години лунали сирени.

У четвер, 11 квітня, в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Відомо про роботу сил ППО у небі над областю.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Очільниця ОВА не повідомила деталей. Втім, наголосила, що минулося без постраждалих.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала майже чотири години - від 03:04 до 06:49. Повітряні сили попереджали про ракети у повітряному просторі регіону.

Як повідомлялося, сьогодні зранку РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області. Було атаковано два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

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