Потужна ракетна та дронова атака по Україні: Зеленський розповів, по яких областях била РФ

Під час масованої атаки 11 квітня Росія випустила по Україні понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

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"Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - зазначив він.

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Зеленський звернувся до союзників та закликав надати Україні критично важливі системи ППО та іншу оборонну підтримку, а не "заплющувати очі і вести довгі дискусії".

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - попередив він.

Нагадаємо, за даними Сил оборони, у ніч та вранці 11 квітня окупанти випустили по півдню України понад два десятки дронів.

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