Ракетний удар по Україні: Польща піднімала в небо винищувачі

Зробили це для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Під час ракетної атаки по Україні вночі та на світанку 11 квітня Польща підняла в небо винищувальну авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Польські військові зазначили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

"Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що РФ знову атакувала Україну ракетами. Зокрема, влада Харкова повідомила про 10 ударів по місту.

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