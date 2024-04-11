Масована атака росіян на південь: у ЗСУ назвали ціль ударів

Дрони були запущені у декілька хвиль.
Під час масованої атаки на південь 11 квітня росіяни ударили по енергетичних об'єктах.
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону у четвер, 11 квітня.
За її словами, сили ППО відпрацювали досить ефективно, однак, на жаль є влучання.
"Під атакою ворога під час дронових хвиль були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність", - прокоментувала Гуменюк.
Куди саме влучив ворог - вона не повідомила із метою безпеки.
Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову. У місті лунали вибухи.
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