Байопік про Емі Вайнгауз "Back to Black": огляд біографічного фільму про співачку з трагічною долею

Днями в Києві відбувся прем'єрний показ байопіку "Back to Black" про життя однієї з найуспішніших співачок Великої Британії Емі Вайнгауз, в якої була трагічна доля.

Після смерті виконавиці чимало хто з режисерів планував створити біографічний фільм про неї. 2020 року за це взялася британська режисерка Сем Тейлор-Джонсон. Знімання байопіку відбувалося в Лондоні 2023 року.

Редакція сайту ТСН.ua відвідала прем'єрний показ фільму "Back to Black" про життя Еммі Вайнгауз, який, до речі, отримав назву на честь другого альбому співачки, та вже готова поділитися своїми враженнями.

Кадри з фільму про Емі Вайнгауз

Про що фільм "Back to Black"

У картині, звісно ж, розповідається про життя Емі Вайнгауз. Глядачі зможуть побачити, як починався кар'єрний шлях виконавиці, починаючи від початку 2000-х років. У байопіку йдеться про те, як Вайнгауз співала в джазовому колективі, писала свої альбоми та хіти, також про прихід слави до артистки та її занепад.

Байопік не оминув увагою шаленого творчого успіху Емі. Альбоми виконавиці принесли їй п'ять "Греммі" та зробили однією з найуспішніших попспівачок Великої Британії.

Окрім того, у фільмі розповідається про її залежні стосунки та нетривалий шлюб із чоловіком Блейком, про її прагнення стати мамою. Також глядачі зможуть прослідкувати, як в Емі розвинулася спочатку алкогольна залежність, а згодом і наркотична, а також її боротьбу з цим.

Акторський склад картини

Головну роль зіграла англійська акторка Маріса Абела, яка 2023 року встигла засвітитися у нашумілому фільмі "Барбі". Задля ролі артистці довелося наважитися на серйозні перевтілення. Зокрема, Вайнгауз страждала від булімії та була худорлявою. Тож, Марісі довелося притримуватися цього образу.

Кадри з фільму про Емі Вайнгауз

Загалом, перевтілення акторки на Емі Вайнгауз минуло успішно. Виконавиця головної ролі зовні була неабияк схожою на свою героїню. Також Марісі вдало вдалося зіграти непростий характер співачки. До речі, в Абели є єврейське коріння, так само як і в Вайнгауз. Для творців стрічки цей момент був важливим.

Роль тата артистки – Мітча Вайнгауза – зіграв англійський актор Едді Марсан. Артист теж частково мав схожість з героєм, якого втілював на екрані. Актор відіграв характер Мітча, його ставлення до доньки, а також їхні стосунки.

Кадри з фільму про Емі Вайнгауз

Роль чоловіки Емі Вайнгауз Блейка довірили зіграти англійському акторові Джеку О'Коннеллу. Артистові теж вдалося переконливо втілити на екранах обранця артистки. Щоправда, у фільмі актор зробив Блейка привабливішим, аніж він здається в реальному житті.

Кадри з фільму про Емі Вайнгауз

Світова реакція на фільм

Судячи з рейтингів, які вже набрав байопік, критики не надто схвально оцінили "Back to Black". На Rotten Tomatoes фільм отримав 48% схвалення глядачів, а от у рейтингу The Independent стрічку оцінили в 2 бали з 5 можливих. Загалом, байопік критикують через те, що режисерка зробила його занадто м'яким.

Зокрема, у стрічці не показали весь характер виконавиці. Критики стверджують, що у байопіку занадто м'яко висвітлили роль у житті співачки батька та чоловіка, а також те, як вони вплинули на її сумну долю.

Кадри з фільму про Емі Вайнгауз

Суб'єктивна реакція на байопік

Обережно! Можливі спойлери

Під час перегляду картини склалося таке враження, ніби творці занадто поспішали. Зокрема, перші 30 хвилин події розвиваються так швидко, що за ними просто не встигаєш, ніби й намагалися якомога більше показати сцен, але й економили на екранному часі.

Окрім того, здалося, ніби є певні прогалини у сюжеті. Особливо це стосується того, як починався розвиток кар'єри Емі та її шлях до слави.

Також режисери занадто м'яко висвітили проблеми співачки, зокрема, з алкоголем, наркотиками. Теми булімії ніби взагалі не торкалися, хоча Емі від неї страждала чималу частину свого життя.

Афіша фільму про Емі Вайнгауз

Щодо до плюсів, то приємно тішить те, що творці байопіку пропрацювали над образами виконавиці. Їм вдалося відтворити її впізнаваний образ.

Також у стрічці продемонстрували ставлення співачки до татуювань, що дійсно мали для неї сенс. Окрім того, під час перегляду байопіку можна й усміхнутися, адже там лунали чудові жарти.

Байопік на початку дає відчуття легкості та приємності, а в кінці – смутку та тяжкості. Зокрема, можна провести аналогію з реальним життям артистки: яким феєричним був початок її кар'єри та як сумно він закінчився.

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