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Росія атакувала ракетами Чернівецьку область: що відомо

Росія атакувала ракетами Чернівецьку область: що відомо

Збита ракета. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Зранку 11 квітня силами ППО було збито над територією Чернівецької області російські ракети та безпілотники

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"Під час повітряної тривоги над територією області сили ППО збили ракети та БпЛА. Дякуємо силам ППО за роботу", - наголосив голова ОВА.

За його словами, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Всі відповідні служби на місцях.

Як повідомлялося, зранку 11 квітня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти вдарили по двох теплоелектростанціях ДТЕК.

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