День ангела 11 квітня: кого та як вітати з іменинами

11 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 квітня

11 квітня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Прохора, Петра, Юхима, Якова.

Іван — ім'я походить від давньоіудейського слова, що означає "милість Божа". Основними рисами характеру в дитинстві є доброта і чуйність. Хлопчик найсильніше прив'язаний до матері. В дорослому віці стає виваженим і неспішним, щирим та надійним другом.

Микола — давньогрецьке ім'я, яке можна перекласти як "переможець народів". В дитинстві дуже товариський та спокійний. Легко знаходить спільну мову з іншими дітьми. В дорослому віці його головною рисою стає врівноваженість. Хоча інколи може здатися, що чоловік надто відсторонений.

Прохір — у перекладі з давньогрецької "проводир хору". Навіть в дитинстві хлопчика легко роздратувати навіть через дрібниці. В дорослому віці Прохір викликає у людей симпатію, адже любить доглядати за собою.

Петро — давньогрецьке ім'я, яке означає "камінь". В дитинстві цей хлопчик справжній бешкетник, надзвичайно імпульсивний. В дорослому віці стає гордим та незалежним. Має мало друзів, адже відрізняється прямолінійністю, що подобається далеко не всім.

Юхим — походить від давньогрецького імені, що може перекладатися як "благочестивий". Ще від дитинства хлопчик дуже талановитий і розумний. Приносить зі школи лише п'ятірки. В дорослому віці стає чуйним чоловіком, який здатний до співчуття.

Яків — поширене біблійне ім'я, яке означає "послідовник". В дитинстві це хоробрий хлопчик, якому притаманні такі риси характеру як винахідливість і оптимізм. В дорослому віці стає хорошим організатором, може навіть піти у політику, де доб'ється чималих успіхів.

День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою –

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

(всі привітання з сайту page.if.ua)

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