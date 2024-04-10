Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 квітня?

День боротьби добра зі злом, коли кожного з нас життя може поставити в обставини, які передбачають вибір. Вирішувати, на чий бік в результаті пристати – світла чи темряви, вирішувати лише самій людині, але водночас варто пам'ятати про два моменти: по-перше, за свій крок обов'язково – рано чи пізно – доведеться відповідати, а по-друге, зло часто маскується, прикидаючись добром, тому пильність втрачати не можна. Невдоволення собою, яке часто супроводжує нас цієї місячної доби, як правило, минає разом із нею, так що не варто переживати — вже завтра від нього не залишиться і сліду.

Овен

Овни — нарешті! – отримають відповідь на важливе для них запитання, до того ж їм і робити для цього нічого не доведеться – все станеться начебто само собою. Варіантів осяяння маса: велика ймовірність отримання поради як від когось із близьких, так і від зовсім незнайомої людини. Підказка може потрапити в абсолютно несподіваному вигляді — наприклад, цитати в рекламному ролику або словах, і, нарешті, наснитися уві сні. Тому дуже важливо звертати увагу на те, що відбуватиметься в навколишньому світі, не ігноруючи нічого.

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