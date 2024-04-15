В Україні у найближчі дві години суттєво зміниться погода - прогноз

В Україні метеорологи попередили про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі дві години до кінця доби прогнозуються грози та сильний вітер.

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

Як зазначається, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях прогнозуються грози та місцями сильний вітер до 15-20 метрів на секунду.

Перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, що в Україні протягом тижня погода буде значною мірою холодною, вітряною, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Заморозки в другій половині тижня теж можливі.