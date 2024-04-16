Софія Ротару показала, який вигляд Алла Пугачова мала в молодості

Співачка Софія Ротару показала, який вигляд російська виконавиця Алла Пугачова мала в молодості.

Так, в Instagram-stories артистка опублікувала архівне фото своєї колеги за сценою. На знімку Алла Пугачова зображена з густою кучерявою шевелюрою та в білому вбранні. Образ артистка доповнила прикрасою на шиї та макіяжем.

До фото Софія Ротару додала сердечко та відмітила Пугачову. Таким чином співачка привітала свою колегу за сценою з днем народження. Так, Алла Пугачова 15 квітня відсвяткувала ювілей. Співачці виповнилося 75 років.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Аллу Пугачову з днем народження мило привітав чоловік, російський гуморист Максим Галкін. Він опублікував свіже фото знаменитості та показав, який вона зараз має вигляд.

До речі, зі святом Аллу Пугачову також привітала українська співачка Тіна Кароль. Артистка опублікувала їхні архівні кадри і адресувала теплі слова з побажаннями.

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