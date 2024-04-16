София Ротару показала, как выглядела Алла Пугачева в молодости

Певица София Ротару показала, как выглядела российская исполнительница Алла Пугачева в молодости.

В Instagram-stories артистка опубликовала архивное фото своей коллеги по сцене. На снимке Алла Пугачева изображена с густой вьющейся шевелюрой и в белом наряде. Образ артистка дополнила украшением на шее и макияжем.

К фото София Ротару добавила сердечко и отметила Пугачеву. Таким образом, певица поздравила свою коллегу по сцене с днем рождения. Алла Пугачева 15 апреля отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 75 лет.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, Аллу Пугачеву с днем рождения мило поздравил муж, российский юморист Максим Галкин. Он опубликовал свежее фото знаменитости и показал, как она сейчас выглядит.

К слову, с праздником Аллу Пугачеву также поздравила украинская певица Тина Кароль. Артистка опубликовала их архивные кадры и адресовала теплые слова с пожеланиями.

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