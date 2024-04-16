Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые станет отцом

Голливудский актер Генри Кавилл, который прославился благодаря роли в сериале "Ведьмак", впервые станет отцом.

Знаменитость вместе со своей возлюбленной, продюсером Натали Вискузо, ждет рождения первенца. Сначала влюбленных заметили в Нью-Йорке, когда они вместе выходили из гостиницы. 34-летняя Натали была одета в черное обтягивающее платье, которое заметно подчеркивало ее округлый животик.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Associated Press

В тот же день в комментарии Access Hollywood 40-летний Кавилл подтвердил, что его избранница действительно беременна, и они очень рады будущему пополнению в семье.

"Я очень счастлив! Мы с Натали очень-очень счастливы", — поделился актер.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Associated Press

Отметим, Генри Кавилл и Натали Вискузо объявили о своих отношениях в апреле 2021 года. Влюбленные не слишком активно делятся подробностями личной жизни и даже очень редко публикуют совместные фото.

Напомним, недавно украинская ведущая Иванна Онуфрийчук объявила, что впервые станет мамой. Знаменитость уже показала свой заметно округлый животик.

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