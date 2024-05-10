Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Вражеские БпЛА атакуют Украину с юга.
Российские захватчики в ночь на 10 мая атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные заявили, что беспилотники атакуют Украину с юга.
"Очередная группа враждебных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили дронами по Харьковщине, в ОВА назвали место "прилета".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Херсонскую область, в ОВА рассказали о последствиях.
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