Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 10 мая атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что беспилотники атакуют Украину с юга.

"Очередная группа враждебных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили дронами по Харьковщине, в ОВА назвали место "прилета".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Херсонскую область, в ОВА рассказали о последствиях.

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