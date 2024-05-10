Джастин Бибер впервые станет отцом

Артист вместе с супругой опубликовали трогательные кадры.
Канадский певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер впервые станут родителями.
Радостное известие супруги сообщили в Instagram. Они опубликовали трогательные кадры, на которых они сладко целуются, а Хейли в это время демонстрирует свой округлый животик. Таким образом, звезды подтвердили слухи, которые распространялись еще с лета 2023 года.
Для такого нежного фотосета знаменитости выбрали довольно необычные образы. В частности, модель позирует в обтягивающем кружевном белом платье, длинном платке и солнцезащитных очках. В то же время Бибер был одет в свой любимый кэжуал стиль. На некоторых кадрах видно, как он фотографирует возлюбленную, которая мило подчеркивает свое положение рукой.
К тому же внимательные пользователи на некоторых снимках заметили присутствие пастора. Вероятно, пара возобновила свои обеты.
В комментариях поклонники поздравили семью с пополнением и разделили счастливые мгновения: "Я так люблю вас, друзья!", "Я снова вся в слезах", "Поздравляем, дорогие", "Благословение".
Напомним, недавно украинская певица Ирина Федишин также порадовала фанатов неожиданным известием. Певица оригинально рассекретила свою третью беременность.
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