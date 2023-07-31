Жену Джастина Бибера Хейли заподозрили в беременности – СМИ

Жену канадского певца Джастина Бибера, американскую модель Хейли Бибер, заподозрили в беременности.

Такие слухи распространились в западных СМИ после того, как в соцсети TikTok пользователь под псевдонимом biebervelli опубликовал якобы видео-разговор исполнителя с избранницей. Тогда пара шла вместе с друзьями. Джастин сказал Хейли: "Я понимаю, что ты беременна, но…".

После этих слов Бибер заметил, что его снимают папарацци, прекратил разговор и повернулся спиной к камере.

Разговор Джастина и Хейли Биберов попал на камеру / Фото: скриншот с видео

В конце концов, действительно ли Хейли беременна, неизвестно. Супруги пока не дают никаких комментариев по поводу этих сплетен. Однако раньше супруга Бибера говорила, что хочет иметь детей, правда, боится ставить свою карьеру на паузу. Между тем, и сам певец планирует стать отцом, однако уважает решение возлюбленной.

Напомним, недавно украинская певица Луна объявила о второй беременности. Исполнительница показалась с заметно округлым животиком и объяснила, почему в последнее время странно вела себя на концертах.

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