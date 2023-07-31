Почему россияне молчат об ударах по Чонгарскому мосту — объяснение эксперта

Россияне будут вынуждены признать, что Крым фактически остался под ударом.

То, что российская пропаганда молчит по поводу ударов по Чонгарскому мосту, фактически является подтверждением результативности работы ВСУ.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, в РФ прекрасно понимают, что акцентирование внимания на происходящих вокруг Чонгарского моста событиях будет способствовать появлению у россиян вопросов об эффективности работы российской ПВО.

Однажды российская сторона пыталась убедить и Украину, и весь мир, что Крым превращен в неприступную крепость в моменте насыщенности систем ПВО С-300, С-400 соответственно системами радиоэлектронной борьбы. А выходит наоборот”, — прокомментировал эксперт.

Он обратил внимание и на вопросы логистики: “Сейчас все логистические потоки будут направлены через Армянск. То есть россияне будут вынуждены признать, что Крым фактически остался под ударом. Вопрос логистики – это основной вопрос функционирования не только военной, но и гражданской администрации в Крыму”.

Военный эксперт отметил, что существует несколько логистических путей: “Соответственно, если мы взяли под огневой контроль Чонгарский мост, то остается Армянск и Крымский мост. Но события вокруг Крымского моста показали характер его уязвимости».

«То есть россияне прекрасно понимают, что если подтвердить факт успешной атаки Вооруженных сил Украины, начнется паника, которую вряд ли можно будет сдержать функционированием так называемой паромной переправы в виде двух больших десантных кораблей. Это беглое подтверждение успешного характера нанесения огневого поражения по логистической составляющей оккупационной армии», — резюмировал Дмитрий Снегирев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ уже возле “линии Суровикина”! Повреждение мостов в Крым! | Дмитрий Снегирев

Напомним, украинские военные 29 июля нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом. Но военные не разглашают ни подробностей атаки, ни ее последствий.

На рассвете 22 июня стало известно о повреждении Чонгарского моста в результате обстрела. Мост соединяет Крым с Херсонской областью. Именно эта транспортная артерия была одной из главных для российского контингента в оккупированных частях Запорожской и Донецкой областей, где осуществляют наступление Вооруженные силы Украины.

В Минобороны Британии заявили, что разрушенные мосты в Чонгаре на административной границе Херсонской области и аннексированного Крыма были жизненно важными для армии России.

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