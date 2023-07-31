Чому росіяни мовчать про удари по Чонгарському мосту — пояснення експерта

Росіяни будуть вимушені визнати те, що Крим фактично залишився під ударом.

Те, що російська пропаганда мовчить відносно ударів по Чонгарському мосту, фактично є підтвердженням результативності роботи ЗСУ.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, в РФ чудово розуміють, що акцентування уваги на подіях, які відбуваються навколо Чонгарського мосту, сприятиме появі у росіян питань про ефективність роботи російської ППО.

“Якось російська сторона намагалася переконати і Україну, і весь світ, що Крим перетворений в неприступну фортецю в моменті насиченості систем ППО С-300, С-400 відповідно системами радіоелектронної боротьби. А виходить навпаки”, — прокоментував експерт.

Він звернув увагу і на питання логістики: “Зараз всі логістичні потоки будуть спрямовані через Армянськ. Тобто росіяни будуть вимушені визнати те, що Крим фактично залишився під ударом. Питання логістики — це основне питання функціонування не тільки військової, а й цивільної адміністрації в Криму”.

Військовий експерт зазначив, що існує кілька логістичних шляхів: “Відповідно якщо ми взяли під вогневий контроль Чонгарський міст, то залишається Армянськ і Кримський міст. Але події навколо Кримського мосту показали характер його вразливості”.

“Тобто росіяни чудово розуміють — якщо підтвердити факт успішної атаки Збройних сил України, почнеться паніка, яку навряд чи можна буде стримати функціонуванням так званої поромної переправи у вигляді двох великих десантних кораблів. Це побіжне підтвердження успішного характеру нанесення вогневого ураження по логістичній складовій окупаційної армії”, — резюмував Дмитро Снєгирьов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСУ уже возле “линии Суровикина”! Повреждение мостов на Крым! | Дмитрий Снегирев

Нагадаємо, українські військові 29 липня завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. Але військові не розголошують ні подробиць атаки, ні її наслідків.

Удосвіта 22 червня стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу. Міст зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де наразі здійснюють наступ Збройні сили України.

У Міноборони Британії заявили, що зруйновані мости в Чонгарі, що на адміністративному кордоні Херсонської області та анексованого Криму, були життєво важливими для армії Росії.

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