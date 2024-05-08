У США сподіваються, що Ізраїль та ХАМАС погодять припинення вогню

У США заявили, що сторони повинні продовжувати переговори.

У Сполучених Штатах сподіваються, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС все ще можливе.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Bloomberg.

"Уважна оцінка позицій двох сторін дозволяє припустити, що вони зможуть усунути розбіжності, що залишилися", - заявив Кірбі.

Він також зауважив, що у ХАМАС відповіли на пропозицію щодо припинення вогню вчора, 6 травня, але зі своїми правками.

"У цьому полягає завдання переговорів. У цьому і полягає суть переговорів", - додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльські військові заявили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада вранці 7 травня захопила контрольно-пропускний пункт Рафах на півдні Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази.

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