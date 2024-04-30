ЗМІ: посла Німеччини ледь не лінчували в Палестині (відео)

Протестувальники оточили машину делегації, пошкодили дах, відірвали ліве дзеркало та переслідували авто, доки група не покинула територію.

Посол Німеччини Штеффен Зайберт зазнав нападу з боку палестинських студентів під час його візиту до університету Бір-Зейт у Рамаллі (Західний берег Йордану).

Про це пишуть Srugim і BILD.

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Зустріч мала відбутися на території Бір-Зейтського університету неподалік Рамалли на території Західного берегу річки Йордан. У Мережі опублікували відео, на якому видно, як європейська делегація тікає від натовпу. На кадрах чути образи арабською мовою.

Протестувальники оточили машину дипломатів, пошкодили дах, відірвали ліве дзеркало та переслідували авто, доки група не покинула територію. У такий спосіб палестинці висловлювали протест проти підтримки Німеччиною Ізраїлю.

Srugim пише, що дипломат, який тікає від натовпу на відео, — посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт.

"Під час свого візиту сьогодні вранці посол відчув насильство та терор... Терористи відірвали верх його автомобіля, лаялися, били ногами та кидали в нього каміння", — зазначили у виданні.

Проте, як пише BILD, дипломат заявив, що не був присутнім на зустрічі. За інформацією видання, на відео знято представника Італії. Зустріч була скасована з міркувань безпеки, делегація вирушила до Єрусалиму.