СМИ: посла Германии чуть не линчевали в Палестине (видео)

Протестующие оцепили машину делегации, повредили крышу, оторвали левое зеркало и преследовали авто, пока группа не покинула территорию.

Посол Германии Штеффен Зайберт подвергся нападению со стороны палестинских студентов во время его визита в университет Бир-Зейт в Рамалле (Западный берег Иордана).

Об этом пишут Srugim и BILD.

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Встреча должна была состояться на территории Бир-Зейтского университета недалеко от Рамаллы на территории Западного берега реки Иордан. В Сети опубликовали видео, на котором видно, как европейская делегация убегает от толпы. На кадрах слышны оскорбления на арабском языке.

Протестующие оцепили машину дипломатов, повредили крышу, оторвали левое зеркало и преследовали авто, пока группа не покинула территорию. Таким образом, палестинцы выражали протест против поддержки Германией Израиля.

Srugim пишет, что убегающий от толпы на видео дипломат — посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.

"Во время своего визита сегодня утром посол ощутил насилие и террор... Террористы оторвали верх его автомобиля, ругались, били ногами и бросали в него камни", — отметили в издании.

Однако, как пишет BILD, дипломат заявил, что не присутствовал на встрече. По информации издания, на видео снят представитель Италии. Встреча была отменена из соображений безопасности, делегация отправилась в Иерусалим.