СМИ: посла Германии чуть не линчевали в Палестине (видео)

Протестующие оцепили машину делегации, повредили крышу, оторвали левое зеркало и преследовали авто, пока группа не покинула территорию.
Посол Германии Штеффен Зайберт подвергся нападению со стороны палестинских студентов во время его визита в университет Бир-Зейт в Рамалле (Западный берег Иордана).
Встреча должна была состояться на территории Бир-Зейтского университета недалеко от Рамаллы на территории Западного берега реки Иордан. В Сети опубликовали видео, на котором видно, как европейская делегация убегает от толпы. На кадрах слышны оскорбления на арабском языке.
Протестующие оцепили машину дипломатов, повредили крышу, оторвали левое зеркало и преследовали авто, пока группа не покинула территорию. Таким образом, палестинцы выражали протест против поддержки Германией Израиля.
Srugim пишет, что убегающий от толпы на видео дипломат — посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.
"Во время своего визита сегодня утром посол ощутил насилие и террор... Террористы оторвали верх его автомобиля, ругались, били ногами и бросали в него камни", — отметили в издании.
Однако, как пишет BILD, дипломат заявил, что не присутствовал на встрече. По информации издания, на видео снят представитель Италии. Встреча была отменена из соображений безопасности, делегация отправилась в Иерусалим.
Напомним, что Израиль готовит эвакуацию жителей города Рафах в преддверии возможной военной операции на юге Газы.
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