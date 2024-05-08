Польща двічі підіймала у повітря винищувачі через російських військовий літак

За перші дні травня польські винищувачі F-16 двічі перехоплювали і супроводжували російський літак-розвідник Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

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Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі.

У повідомленні вказується, що інциденти сталися 3 та 6 травня. 6 травня пара МіГ-29 з 22-ї авіабази тактичної авіації в Мальборку перехопила та візуально розпізнала літак РФ.

“Винищувачі перехопили літак Іл-20, який вилетів з летовища в Калінінградській області та продовжив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальне завдання, не заходячи в повітряний простір Польщі”,- зазначили в Оперативному командування РП.

У Польщі заявили, що цей російський літак також був перехоплений 3 травня черговою парою польських F-16 з 31-ї авіабази тактичної авіації в Кшесінах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща може посилити українську ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєр Польщі Дональд Туск розповів, за якої умови Путін не напав би на Україну.

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