У Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання

У Міноборони США наразі не бачать загроз застосування ядерної зброї.
У Сполучених Штатах проводжують уважно слідкувати за ситуацією, після заяв РФ про навчання з використання ядерної зброї.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ми продовжимо стежити за тим, що відбувається в регіоні", - сказала представниця Міноборони США.
Сінгх назвала ядерні погрози, що лунають з Росії "глибоко безвідповідальною" поведінкою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї.
Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.
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