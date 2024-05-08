У Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання

У Міноборони США наразі не бачать загроз застосування ядерної зброї.

У Сполучених Штатах проводжують уважно слідкувати за ситуацією, після заяв РФ про навчання з використання ядерної зброї.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо стежити за тим, що відбувається в регіоні", - сказала представниця Міноборони США.

Сінгх назвала ядерні погрози, що лунають з Росії "глибоко безвідповідальною" поведінкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.

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