"Євробачення-2024": виступи першої десятки фіналістів

Вже відомо, хто вийде до грандфіналу шоу 11 травня.
Щойно у Швеції завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".
Ведучі вже назвали перелік країн, які потрапляють до грандфіналу й уже 11 травня змагатимуться за музичну першість. Так, за результатами голосування до таких країн увійшли: Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати виступи всіх 10 фіналістів з першого півфіналу "Євробачення-2024", які перейшли на наступний етап і виступатимуть уже в грандфіналі.
1. Кіпр: Силія Капсіс – Liar
2. Сербія: Teya Dora – Ramonda
3. Литва: Silvester Belt – Luktelk
4. Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
6. Словенія: Raiven – Veronika
7. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
8. Фінляндія: Windows95man – No Rules!
9. Португалія: Іоланда – Grito
10. Люксембург: Талі – Fighter
Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2024". У матеріалі ви можете побачити, чим дивували конкурсанти, хто з зіркових гостей завітав і що ще було цікавого на головній сцені Мальме.
Читайте також:
- "Євробачення-2024": Україна пройшла до фіналу конкурсу
- "Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil довели до сліз промовистим номером про силу жінок
- "Євробачення-2024": учасниця з Ірландії шокувала демонічними криками і роздягнена станцювала з "чортом"
- "Євробачення-2024": представник Фінляндії без трусів у самій лише футболці вискочив на сцену з яйця
- "Євробачення-2024": представники Словенії приголомшили виступом в "голих" обтислих комбінезонах