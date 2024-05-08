"Євробачення-2024": виступи першої десятки фіналістів

Вже відомо, хто вийде до грандфіналу шоу 11 травня.

Щойно у Швеції завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Ведучі вже назвали перелік країн, які потрапляють до грандфіналу й уже 11 травня змагатимуться за музичну першість. Так, за результатами голосування до таких країн увійшли: Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати виступи всіх 10 фіналістів з першого півфіналу "Євробачення-2024", які перейшли на наступний етап і виступатимуть уже в грандфіналі.

1. Кіпр: Силія Капсіс – Liar

2. Сербія: Teya Dora – Ramonda

3. Литва: Silvester Belt – Luktelk

4. Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue

5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

6. Словенія: Raiven – Veronika

7. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

8. Фінляндія: Windows95man – No Rules!

9. Португалія: Іоланда – Grito

10. Люксембург: Талі – Fighter

Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2024". У матеріалі ви можете побачити, чим дивували конкурсанти, хто з зіркових гостей завітав і що ще було цікавого на головній сцені Мальме.

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