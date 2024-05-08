"Евровидение-2024": выступления первой десятки финалистов

Уже известно, кто выйдет в грандфинал шоу 11 мая.

Только что в Швеции завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Ведущие уже назвали перечень стран, которые попадают в грандфинал и уже 11 мая будут бороться за музыкальное первенство. Так, по результатам голосования к таким странам принадлежат: Сербия, Словения, Португалия, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить выступления всех 10 финалистов из первого полуфинала "Евровидение-2024", которые перешли на следующий этап и выступят уже в грандфинале.

1. Кипр: Силия Капсис – Liar

2. Сербия: Teya Dora – Ramonda

3. Литва: Silvester Belt – Luktelk

4. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue

5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

6. Словения: Raiven – Veronika

7. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

8. Финляндия: Windows95man – No Rules!

9. Португалия: Иоланда – Grito

10. Люксембург: Талли – Fighter

Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2024". В материале вы можете увидеть, чем удивляли конкурсанты, кто из звездных гостей пришел и что еще было интересного на главной сцене Мальме.

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