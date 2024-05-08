В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России с аэродрома "Оленья" был зафиксирован взлет трех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что в случае боевого влета, вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30.

Также отмечен взлет одного Ту-95 с аэродрома "Энгельс", следующего по северо-западному курсу.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности – по ее энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.

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