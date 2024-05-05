Оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС

Оккупационные войска России 5 мая пятью ракетами нанесли удар по Славянской ТЭС в городе Николаевка Донецкой области.

Об этом "Суспільному" рассказал заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин.

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. Во время обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — отметил он.

Удар по Славянской ТЭС /Фото: Владимир Проскунин

Он добавил, что российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: есть ли дефицит и где действуют отключения.

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