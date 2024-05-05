Оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС

Оккупанты снова атаковали украинскую ТЭС.
Оккупационные войска России 5 мая пятью ракетами нанесли удар по Славянской ТЭС в городе Николаевка Донецкой области.
Об этом "Суспільному" рассказал заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин.
"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. Во время обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — отметил он.
Он добавил, что российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: есть ли дефицит и где действуют отключения.
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