Премьер Израиля сообщил, когда закончится война против ХАМАСа

Требование ХАМАС окончательно прекратить военную операцию для установления перемирия в Секторе Газа и освобождения заложников Нетаньяху назвал "капитуляцией".

Израиль завершит военную операцию в Секторе Газа против палестинского движения ХАМАС только тогда, когда выполнит все намеченные цели. Требование боевиков прекратить войну в обмен на освобождение заложников неприемлемо.

Об этом заявил в воскресенье, 5 мая, в видеообращении израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

"Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы принять ситуацию, когда батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут контроль над Газой, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных общинах, в городах на юге, во всех уголках страны", — цитирует издание его слова.

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Требование ХАМАС окончательно прекратить военную операцию для установления перемирия в секторе Газа и освобождения заложников Нетаньяху назвал "капитуляцией" и заверил, что израильская армия в секторе Газа "продолжит сражаться вплоть до выполнения целей".

По его словам, согласившись на требования палестинского движения, Израиль лишь приблизит начало нового конфликта и "позволит ХАМАС совершить еще одну бойню в будущем".

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль все еще открыт для соглашения, но ХАМАС "остается на своих позициях".

В издании напомнили, что чиновники США, Катара и Египта находятся в Каире, куда прибыли также представители ХАМАС. Премьер-министр Израиля решил не посылать на переговоры делегацию.

Напомним, ранее власти Израиля заявили, что готовы пересмотреть свои планы по наземной операции в городе Рафах, расположенном на юге Сектора Газа, в контексте переговоров с ХАМАС об освобождении заложников. В то же время, в Израиле настаивают, что не собираются полностью прекращать войну, как этого требует ХАМАС.

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