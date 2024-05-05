"Евровидение-2024": смотреть онлайн-трансляцию церемонии открытия

Сегодня, 5 мая, в Мальме, Швеция, началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

На 200-метровую "бирюзовую дорожку" выходят участники "Евровидения" из 36 стран. Представители Израиля, являющиеся 37-м участником конкурса, на церемонии не появятся в связи с Днем памяти жертв Холокоста.

Ведущими открытия "Евровидения-2024" стали драг-дивы Электра и Тиа Кофи. Именно они будут объявлять об официальном начале недели "Евровидения" и расспросят участников песенного конкурса о самом интересном. К тому же, во время прямой трансляции станут известны образы всех конкурсантов.

Представители Украины, дуэт alyona alyona и Jerry Heil также выйдут на "бирюзовый тротуар" возле Malmö Live Congress и поделятся своими переживаниями в преддверии выступления. К слову, по случаю Пасхи исполнительницы пообещали рассказать об украинских традициях этого праздника в прямом эфире церемонии.

Посмотреть онлайн-трансляцию открытия можно здесь :

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже через несколько дней - 7 мая. Именно в этот день представительницы Украины выйдут на главную сцену и сразятся за выход в грандфинал. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, удастся ли alyona alyona и Jerry Heil завоевать место в финале. Пока же предлагаем вам узнать, где смотреть "Евровидение-2024", а также имена всех участников и их песни.

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