Покушение на Зеленского: как отреагировали в Госдепе США

Представитель Госдепа заверил, что США находятся в тесном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

Планы российских спецслужб покушаться на президента Зеленского и других высокопоставленных чиновников являются свидетельством аморальности российского режима.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

"Очевидно, это говорит лишь об аморальности со стороны режима Путина, которую мы видим с самого начала этого конфликта", – сказал он.

Миллер заверил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

Напомним, сегодня в СБУ рассказали шокирующий план убийства президента Зеленского, который готовили агенты РФ.

Полковник УГО, завербованный россиянами, рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

По информации СБУ, враг планировал нанести ракетный удар по дому, где должен был находиться Буданов, а после этого – атаковать дроном людей, которые остались бы на месте поражения.

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