Замах на Зеленського: як відреагували у Держдепі США

Представник Держдепу запевнив, що США перебувають у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.

Плани російських спецслужб скоїти замах на президента Зеленського та інших високопосадовців є свідченням аморальності російського режиму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

"Очевидно, це говорить лише про аморальність з боку режиму Путіна, яку ми бачимо від початку цього конфлікту", – сказав він.

Міллер запевнив, що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.

Нагадаємо, сьогодні у СБУ розповіли шокувальний план вбивства президента Зеленського, який готували агенти РФ.

Полковник УДО, завербований росіянами, розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

За інформацією СБУ, ворог планував завдати ракетного удару по будинку, де мав перебувати Буданов, а після цього – атакувати дроном людей, які залишилися б на місці ураження.

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