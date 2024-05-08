Замах на Зеленського: як відреагували у Держдепі США

Представник Держдепу запевнив, що США перебувають у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.
Плани російських спецслужб скоїти замах на президента Зеленського та інших високопосадовців є свідченням аморальності російського режиму.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.
"Очевидно, це говорить лише про аморальність з боку режиму Путіна, яку ми бачимо від початку цього конфлікту", – сказав він.
Міллер запевнив, що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.
Нагадаємо, сьогодні у СБУ розповіли шокувальний план вбивства президента Зеленського, який готували агенти РФ.
Полковник УДО, завербований росіянами, розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.
За інформацією СБУ, ворог планував завдати ракетного удару по будинку, де мав перебувати Буданов, а після цього – атакувати дроном людей, які залишилися б на місці ураження.
Читайте також: