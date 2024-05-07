Викрито групу, яка хотіла вбити Зеленського: "щури" – з близького оточення

На президента України Володимира Зеленського та керівників силових структур України вже не раз готували замахи. Цього разу готувалися до вбивства дійсно кілька місяців, а зливали інфу з найближчого оточення. Прибрати Зеленського, Малюка та Буданова мали на інавгурацію Путіна 7 травня.

Усі деталі масштабного викриття і хто ці люди з оточення Зеленського, які під виглядом надійного тилу розробили план зухвалого вбивства – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий замах на керівництво країни

Просто напередодні дня інавгурації Путіна 7 травня контррозвідка СБУ накрила масштабну підготовку до вбивства Зеленського, очільника СБУ Малюка та очільника ГУР Буданова. Спецоперацією просто з Москви керувала ФСБ. До слова, Буданова мали прибрати до Великодня, деталі зриву цього задуму росіян вже розсекретили в СБУ. Також вдалося перехопити розмову, коли куратор роздавав задачі "щурам".

Хто виявився зрадником з оточення Зеленського

Й тут, найцікавіше. Як ті дрони, і не тільки, мали потрапити на обумовлену точку. Усе це добро просто у руки ворогові передав щур, наближений до оточення Президента. Один із полковників Управління державної охорони особисто перевіз усе необхідне для теракту. І він вже у всьому зізнався.

В СБУ також назвали кураторів спецоперації з ліквідації керівництва країни. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв. А вже перед початком повномасштабної війни Корнєв маскувався як міг і провів низку законспірованих зустрічей із цим самим полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

Полковник також у деталях "злив", що і як планувалося та хто ще причетний до замаху на Зеленського. І зізнався, що він не один, у змові був ще один полковник Управління державної охорони.

Як вдалося затримати зрадників

Аби затримати зрадників, СБУ тримала цю спецоперацію з викриття під сімома замками, аби інформація не витекла, керував затриманнями особисто очільник відомства Василь Малюк.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки".

Замахи на Зеленського за березень 2024 року

Підозрювані вже під вартою, усім їм загрожує довічне позбавлення волі. Та нагадаємо, що вбити Зеленського намагалися вже разів 10. З останнього – небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського. 6 березня російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента. Тоді голова держави прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем'єр Греції – на секундочку країни НАТО. А 18 березня мережу розірвала й інша новина. Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польща Павела К., який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшев. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу.

Гучне затримання зловмисника польськими колегами тоді прокоментували і в СБУ. Там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом із поляками. Зараз покидька затримали. Йому загрожує строк у польській в'язниці.

Що про замахи каже саме Зеленський

Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює, в тому числі, і на його знищення. Президент тоді віджартувався. Каже, йому доповідали про таку кількість замахів, що реагувати на них уже немає часу.

Та в умовах воєнного часу Офіс президента на Банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там охороняють, а вікна заставлені імпровізованим барикадами. На входах і на виходах стоять такі собі маленькі блокпости. Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 2023-го в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації Зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента на Південь.

Тоді ж на це відреагували і в американському Держдепі. Його речник підтвердив, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність РФ з метою знищення політичного керівництва України і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають. Намагались вбити Зеленського і до його президентства.

Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів не менше, ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро. Вперше вбити ще майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров за жарт про нього. Ще одна команда вбити Зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводу Кремля і не буде виконувати Мінські угоди так, як їх тлумачать у Москві.

Раніше полковник ЗСУ оцінив операцію зі зриву замаху на Зеленського.

Читайте також: