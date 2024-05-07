Що Росія готує проти президента Зеленського: шаманка зробила передбачення

Шаманка Сейраш передбачає, що травень буде складним і динамічним місяцем для України. Зокрема, вона передбачила, що окупанти намагатимуться роздмухати внутрішньополітичні суперечки стосовно легітимності президента Зеленського.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Травень буде динамічним місяцем, тиснутимуть з усіх боків. Плюс у нас ще всередині певні гострополітичні кризові моменти. Порушуватиметься питання легітимності президента, деякі щурі це порушуватимуть. І навіть деякі іноземні видання за російські гроші це видаватимуть. Плюс – внутрішні перестановки. Травень – динамічний місяць", – сказала вона.

Сейраш наголосила, що Зеленський залишатиметься президентом України, проте інформаційні атаки триватимуть.

"У мене випадало більше в інформаційному ключі. Я поки не бачу можливостей для серйозних змін, і це добре. Але певні заворушення на травень місяць – вони є", – пояснила шаманка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення на травень.

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