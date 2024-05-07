Замах на Зеленського: агент РФ зізнався, як і де планував вбити президента України

Спійманий СБУ полковник УДО, російський агент розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

Завербований агент країни-терористки розповів, що в управлінні Держохорони познайомився зі співробітником департаменту УДО України та встановив із ним контакт.

"Я йому давав доручення - будь-яка інформація, яку він може отримати про вище політичне керівництво країни, будь-які інсайдерські переміщення за посадами, за змінами міністрів, за голосуванням законів. Будь-яка інформація, яка стосується цього характеру. У лютому 2022 року під час передачі від мого куратора Олексія куратору Дмитру, зі слів Олексія - це його керівник. У бесіді з Олексієм, це вже середина березня, він поставив мені завдання - прозондувати настрій співробітників, які перебували на охороні Офісу президента", - сказав він.

За його словами, Зеленського мали викрасти в Офісі президента.

"Завдання було - знайти людей, які зможуть під час будь-якого переходу, або виходу на вечірнє звернення до кабінету, або на площу перед Офісом, президента заблокувати. Куратор мав передати завдання тій людині, яка, на мою думку, готова була б виконати цю операцію", - додав російський агент.

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Де взяв зброю для замаху

Агент розповів, що радянську протипіхотну міну МОН-90 заховав у дровах на території приватного будинку.

"За завданням куратора Дмитра, одну посилку я передав у вигляді квадрокоптера в районі заїзду в місто ****. Усі інші посилки - квадрокоптер, міна і заряди під FPV-дрони - я передав через схованку, яка знаходиться на Одеській трасі в районі ****", - сказав агент ФСБ РФ.

Як російські куратори передавали агенту гроші за роботу

За словами полковника УДО, починаючи з травня 2014 року, оплата за роботу і співпрацю проходила у вигляді зустрічей за кордоном, а після повногомасштабного вторгнення передавали за кордоном через родичів.

"Олексій, мій куратор, віддавав мені гроші готівкою в розмірі 3 тисяч доларів. Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, гроші накопичувалися і передавалися за кордоном просто моїм родичам. Що стосується поїздок до Одеси, мені разом із посилками там уже знаходилася сума в розмірі тисячі доларів за кожну поїздку", - підсумував агент РФ.

Нагадаємо, 7 травня СБУ повідомила про викриття мережі агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського та іншого вищого керівництва держави.

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