Росія планує диверсії в Європі: в ГУР назвали мету Кремля

Інформація видання Financial Times про підготовку Російської Федерації диверсій у Європі - "не новина". Україна також відстежує це питання.

Про це в ефірі "Свобода Ранок" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Я не думаю, що доцільно коментувати окремі повідомлення з медіа, але те, що можна стверджувати: російські спецслужби продовжують будувати власну мережу, продовжують активну діяльність за кордоном, вони її не припиняли", - наголосив він.

За словами представника розвідки, метою цієї діяльності є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди цих держав, дискредитація України та послаблення проукраїнської коаліції і "в цілому послаблення всього вільного демократичного світу".

Матеріал Financial Times

Європейська розвідка попередила свої уряди про те, що Росія планує диверсійні дії на всьому континенті. Зазначається, що Москва почала активніше готувати таємні вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на території ЄС, що маються відбутися безпосередньо та за допомогою поплічників.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає", - заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванґ.

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