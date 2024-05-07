Синоптики шокували прогнозом: на Україну знову суне негода

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для людей, інфраструктури та довкілля.

Весна цього року регулярно готує нам сюрпризи. Від шортів до курток – що кілька днів українцям доводиться змінювати гардероб. Хоча Великдень здебільшого був теплим, тепер синоптики знову прогнозують холоди і попереджають про небезпеку.

Що потрібно знати про погоду на наступні кілька днів – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Попередження про небезпечну погоду

Ще 5 травня були легкі сукні, а вже 7 довелося діставати й куртки. Синоптики прогнозують на 7 травня грози та шквали по 15-20 метрів на секунду по всій Україні, крім південно-східної частини. Оголошують I рівень небезпечності, жовтий:

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"Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, подекуди шквали, 15-20 м/с. Температура 17-22°; у Києві 18-20°. У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня по м. Києву та Київській області очікується гроза, шквал, 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

Детально про прогноз погоди на найближчі дні

Також нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, 7 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Вдень у Карпатах та на Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9° до 14° тепла. Вдень переважно сягатиме 21-26° тепла. У західних, північних областях та на узбережжі морів очікується 17-22°, а в Карпатах 10-15°.

Негода омине Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Також метеорологи попереджають, що в ніч на 8 травня у північних, більшості західних та Вінницькій областях, а також вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Синоптики знову зазначають – це I рівень небезпечності.

Перший рівень небезпечності (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знову?! На Україну суне негода! Прогноз синоптиків шокує!

Основні рекомендації під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно зачинити,

прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби, сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Нагадаємо, що 6 травня у Києві та області вирувала шалена негода: пронеслися зливи та град, а сильний вітер ламав дерева.

Коли потеплішає і припиняться дощі

Водночас синоптики розповіли, коли з шаф можна діставати літні речі. Зокрема, Наталка Діденко у своєму телеграмі назвала конкретні дати:

"Найближчої ночі заморозки ймовірні на півночі та заході України. У ніч на 9-те травня та в ніч на 10-те травня заморозки поширяться на більшу частину території України, крім південної частини.

Завтра вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20+22 градуси. Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода.

У Києві найближчої ночі +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки, завтра вдень +13+15 градусів, не спекотно, одягайтеся трохи тепліше. Дощів не передбачається.

Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15+20 градусів, 12-го травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України".

Тож будьте обережні та під час негоди дотримуйтесь рекомендацій щодо безпеки.

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