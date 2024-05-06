"Смерч" на Львівщині: яку загрозу несе та що це було насправді

У соціальних мережах повідомляють про "смерч", який був помічений у Львівській та Волинській областях.

У Мережі публікують відео з характерним природним явищем посеред поля. ТСН.ua дізнавався, чи дійсно на Львівщині та Волині бушував смерч та яку загрозу це природне явище несе для людей.

Що сталося на Львівщині

Фахівець по конвективним явищам запевняє, що смерчу в вказаних областях не було, а на відео, що потрапило до соціальних мереж, зафіксовано таке природнє явище, як пиловий вихор.

"Пиловий вихор – це не смерч чи торнадо, це різні природні явища. Пилові вихори – виникають влітку, коли сонце вже досить добре прогріває земну поверхню. Саме за таких умов утворюються висхідні потоки повітря. За рахунок неоднорідності поверхні землі, де можуть бути дерева чи будівлі, навколо висхідного потоку формується завихрення повітря та утворюється локальне падіння тиску і стається пиловий вихор", - пояснює ТСН.ua Ігор Кібальчич, синоптик Харківського регіонального центру гідрометеорології.

Як утворюється пиловий вихор?

Науковець додає, що пиловий вихор утворюється саме за гарної погоди, коли на дворі сонячно та дме переважно слабкий вітерець, тримається достатньо висока температура повітря.

"Пилові вихори часто виникають влітку. В основному над полями чи на відкритій місцевості, іноді трапляються і вздовж доріг. Зазвичай їх сила не велика, тобто швидкість вітру зрідка може досягати 15-20 метрів на секунду. Тому час існування пилового вихору теж невеликий – декілька хвилин, а іноді і декілька секунд. До речі, пиловий вихор стає видимим завдяки втягуванню в себе твердих часточок ґрунту, піску, або інших легких предметів ", - зауважує Ігор Кібальчич.

Як утворюється смерч або торнадо

Інша справа, смерч чи торнадо, що по суті одне і теж. Смерч це більше європейський термін, а торнадо – американський. Це природнє явище пов’язане безпосередньо з грозою.

"Смерч чи торнадо з’являються коли наближається гроза. В небі утворюються потужні купчасто-дощові хмари, з яких випадають зливи у супроводі граду. Саме з нижньої межі таких хмар розвивається вихор, який поступово доходить до земної поверхні. Саме в момент, коли з хмари він доходить до землі, таке природнє явище називається смерчем або торнадо, - пояснює Ігор Кібальчич.

Яку загрозу несе смерч

Фахівець додає, що смерчі та торнадо зазвичай трапляються набагато рідше в Україні, ніж пилові вихори.

"Смерч чи торнадо можуть мати дуже велику і навіть руйнівну силу.Наприклад, 16 квітня цього року утворився смерч на Чернігівщині, який пронісся над Козелецьким районом. На щастя він пройшов між селами і ніякої шкоди не накоїв. Але це типовий приклад саме торнадо. Варто розрізняти ці природні явища та не плутати їх", - підсумовує фахівець.

Нагадаємо, 6 травня в Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища: до кінця доби у західних та північних областях очікуються грози. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.