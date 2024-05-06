Дніпро-1 – Кривбас: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У понеділок, 6 травня, "Дніпро-1" та "Кривбас" зійдуться в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" у Дніпрі. Початок гри – о 13:00.

За чотири тури до кінця сезону дніпряни з 45 очками посідають четверте місце в УПЛ, випереджаючи "Рух" за додатковими показниками. Криворіжці з 54 балами впевнено йдуть на третій позиції.

Пряма трансляція матчу "Дніпро-1" – "Кривбас" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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