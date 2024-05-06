Днепр-1 – Кривбасс: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 6 мая, "Днепр-1" и "Кривбасс" сойдутся в матче 27 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Начало игры – в 13:00.

За четыре тура до конца сезона днепряне с 45 очками занимают четвертое место в УПЛ, опережая "Рух" по дополнительным показателям. Криворожцы с 54 баллами уверенно идут на третьей позиции.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" – "Кривбасс" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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