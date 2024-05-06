В этой стране есть мастерская для изготовления дронов.

Дроны для Украины теперь собирают в Нидерландах. Волонтеры ищут деньги и заказывают детали, а украинские военные, которые находятся за рубежом на реабилитации - превращают эти деньги в будущее оружие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александры Митиной.

Комната в социальном центре нидерландского Утрехта по воскресеньям превращается в мастерскую по производству дронов. Здесь их собирают и передают на фронт.

Каждый дрон - это 12 типов деталей, чтобы их собрать нужно 6 часов. Детали для одного дрона стоят триста евро. Деньги волонтеры собирают в Нидерландах - местные охотно донатят на воркшопы.

В Нидерландах собирают дроны для Украины

"Это не просто построение дронов, это не только о ветеранах - воркшопы, построение дронов - это является таким файлами путем напоминания о войне", - говорит инициатор проекта Яна Руденко.

Американец Кен собирает и пилотирует дроны последние 10 лет. Он тестирует то, что собирают участники воркшопа. Чтобы когда в Украине на эти дроны установят боеприпасы, они долетели до врага.

"Здесь многие собирают свои первые дроны. Нам нужно убедиться, что ошибок нет, все вычистить - потому что эти дроны должны работать супер надежно на линии фронта", - говорит Кен Макен.

Татьяна в Украине конструировала одежду, теперь - дрон. Игорь показывает ТСН, как летает готовый аппарат. В Нидерланды он приехал на протезирование. Обе ноги потерял в боях на Харьковщине.

"Но руки же есть - можем собирать дроны, можем пилотировать", - говорит военный Игорь Кузьменко.

Уборка дронов

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 6 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, военный рассказал о дронах, которых очень боятся кафиры.

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