Венгрия не собирается передать Украине беженцев призывного возраста: детали

Жолт Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в Венгрии в безопасности и получают всю необходимую помощь, как венгерскую, так и украинскую.

Венгрия не планирует передать Украине беженцев призывного возраста. Правительство страны отмечает, что не "позволит отправлять людей насмерть".

Об этом со ссылкой на венгерского вице-премьер-министра Жолта Шемьена пишет Magyar Nemzet.

Как отмечается, страна не собирается отправлять в Украину беженцев призывного возраста исходя из "элементарной человечности".

Жолт Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в Венгрии в безопасности и получают всю необходимую помощь, как венгерскую, так и украинскую.

“Для закарпатских венгров это также национальная обязанность, для украинцев – гуманитарное и юридическое доказательство, поскольку никто не может быть издан, чья жизнь будет под угрозой. Однако украинцы хотят их увольнения, чтобы отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим”, — сказал премьер.

Напомним, что Орбан пожаловался на "жалкое" состояние свободы слова в Европе и поставил в пример Венгрию.

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